Passageiros de primeira viagem: soteropolitanos usam e aprovam BRT

Rápido, moderno e diferente. São esses alguns dos elogios da parte dos soteropolitanos que foram os primeiros a utilizar o BRT, que teve o serviço inaugurado nesta sexta-feira (30). O modal, que tem seis estações ativas entre a rodoviária e a Pituba, vai funcionar durante um mês com gratuidade para um período de testes.

Antes das 9h, horário programado para a primeira viagem, a depiladora Josefa Assis, 62 anos, já estava na fila esperando para ir ao Itaigara, onde trabalha. No fim da viagem, comemorou a diferença de tempo de deslocamento com o BRT.

"Com ônibus normal, eu gasto é uma hora para chegar aqui no meu trabalho porque moro no Vale dos Lagos. Hoje, peguei um ônibus e depois o BRT. Se gastei mais de 30 minutos nesse percurso, foi muito", conta ela.

Nessa fase de testes, o modal funciona de de 9h às 16h. Um período que Josefa pretende aproveitar porque, segundo ela, o modal é diferente de tudo que ela viu em transporte público na cidade do Salvador.

"Rapaz, achei maravilhoso o serviço. O ônibus todo lindo, arrumado e fresco. Fiquei tão impressionada que até esqueci de tirar foto. Fora o atendimento que foi ótimo e espero que permaneça assim", relata.

O aposentado Arnaldo Oliveira, 64, é outro que deve ser figura repetida nas estações do BRT ao longo do funcionamento do transporte. Morador de Pernambués, ele fazia o percurso para o Parque da Cidade de moto. Agora, será diferente:

"Eu vim pra testar e ver como é porque anunciaram que ia começar hoje e seria de graça. Gostei do que vi e, caso se mantenha sim, a moto vai ficar em casa pra evitar trânsito e ter mais conforto nos passeios que faço pra cá", diz.

Paulo foi um dos primeiros passageiros do BRT em Salvador (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Nas primeiras horas de funcionamento do BRT, teve até especialista aprovando o serviço. Paulo Henrique Sacramento, 17 anos, é estudante, mas também diz ser 'busólogo'. Uma especialidade que, segundo ele, é de quem gosta e estuda sobre ônibus de Salvador e do Brasil há tempos. Ele também foi só elogios ao serviço.

"Eu sou morador de Brotas e saí cedo para conhecer porque também sou busólogo. Estava agoniado para saber como era e me sinto privilegiado aqui dentro porque é um serviço muito bom, diferente do que a gente está acostumado", fala.

Serviço

Horário: de 9h às 16h

Dias: de domingo a domingo

Quantos ônibus: 12, sendo dois elétricos

Estações: cinco da rodoviária até a Pituba