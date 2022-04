Passageiros reclamam de tumulto em Bom Despacho: 'Área lotada'

Passageiros que fazem a travessia Itaparica-Salvador neste domingo (17) reclamam de tumulto no acesso dos pedestres à espera do ferry-boat.

Uma pedestre que estava no Terminal de Bom Despacho contou ao CORREIO que desde a área dos guichês para recarregar o cartão já teve dificuldade pela quantidade de pessoas. "Depois, na passagem pela catraca já estava lotada e apenas um funcionário tentando organizar", conta.

Na confusão, teve gente que chegou a passar sem pagar por cima e até por baixo da catraca, segundo o relato. "Aí quando liberaram a entrada de pedestres foi muita gente. Preferi aguardar o próximo (ferry)", diz ela, que chegou ao terminal por volta das 10h. A Internacional Marítima diz que não há demanda intensa de pedestres.

Um vídeo mostra buzinaço de motoristas aguardando acesso ao pátio de carros. Nas imagens, a passageira afirma que teria ocorrido uma superlotação, o que é negado pela Internacional Marítima, que diz que cada embarcação que saiu hoje recebeu a quantidade permitida de passageiros e veículos.

Outro passageiro reclamou da falta de comunicação e contou que uma motociclista chegou a remover um cone e tentar abrir o portão de acesso ao pátio. Policiais militares que estavam no terminal ajudaram a conter os ânimos.

Segundo a concessionária, por conta do feriado de Páscoa, Bom Despacho tem grande fluxo de veículos neste domingo. "Isso faz com que os veículos que não acessam após a lotação da capacidade de cada barco, aguardem para a próxima viagem. 5 ferries fazem as travessias, o que significa que além dos horários regulares, viagens extras irão ocorrer para auxiliar".