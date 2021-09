'Passaporte da vacina': saiba como obter o seu certificado de imunização contra covid

Ei, vc é da Bahia? Então, se você quiser continuar frequentando academia, jogos de futebol, teatro e outras atividades vai ter que estar com a segunda dose tomada e o passaporte da vacina na mão.

O governador da Bahia, Rui Costa, disse nesta segunda (13) que vai passar a exigir o “passaporte da vacina” para acesso de locais coletivos. Segundo ele, a medida não foi tomada ainda porque quem tem menos de 40 anos ainda não tomou a segunda dose.

O comprovante é muito fácil de tirar, se liga que eu te ensino!

Se você já tomou a primeira, segunda ou até mesmo dose única, elas devem aparecer no aplicativo Conecte Sus. Você pode acessar pelo site conectesus.saude.gov.br ou baixar o aplicativo Conect SUS cidadão, que está disponível grátis para os sistemas Android e iOS.

Depois de encontrar o aplicativo, acesse normalmente por sua conta do sistema do governo federal. Se você ainda não tiver a conta, o cadastro é fácil, pode ser feito com um CPF e um email no site de cadastro do governo.

Depois de logar no aplicativo, encontre a aba “Vacinas”, e depois clique para encontrar as informações sobre as doses, lá você vai achar a data e nome do fabricante.

Depois de seguir esses passos, se você já completou o esquema da vacinação, quando você clicar na aba das Vacinas vai ter a opção “Carteira de vacinação digital”. Lá você encontra além das suas informações, um QR Code. Esse é o passaporte da vacina.

Mas, se as suas doses não estiverem aparecendo após 10 dias de vacinação, é preciso procurar o local de vacinação ou a secretaria municipal, ou a secretaria estadual da saúde pra solicitar que seus dados sejam enviados e você consiga emitir seu certificado de vacinação. Você também pode procurar suporte online pelo aplicativo no menu “Fale com o Conect SUS”.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier