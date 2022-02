Passarela desaba em Valéria e ao menos 3 pessoas ficam feridas; vídeo

Parte de uma passarela desabou no bairro de Valéria, em Salvador, no início da tarde deste sábado (12). Motoristas que passavam no local no momento filmaram o acidente. Veja:

Pelas imagens é possível ver ao menos três pessoas feridas, sendo um homem e uma mulher que atravessavam a passarela no momento e um motoqueiro que trafegava pela BR-324 no momento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as três vítimas foram levadas para hospitais em ambulâncias. Não se sabe o estado de saúde delas.

Em nota, a ViaBahia confirmou o fato e afirma que está investigando as causas.

"A ViaBahia está apurando as causas do acidente ocorrido neste sábado (12), por volta das 13 horas, que deixou três pessoas feridas, após o piso de uma passarela no bairro de Valéria, situado município de Salvador, ceder. A empresa está prestando todo o apoio necessário às vítimas, e as equipes do SAMU acionadas foram deslocadas para o local para o atendimento imediatamente. A passarela foi interditada e a ViaBahia está investigando o que provocou o acidente. Recentemente, toda a estrutura passou por vistoria de uma empresa especializada e não apresentou qualquer irregularidade", diz a nota.