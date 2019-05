Passeio guiado vai lançar um novo olhar sobre o Comércio

Foto: Beatriz Neves

O Instagram @prediosdesalvador vai realizar, no dia 08 de junho, uma caminhada pelo bairro do Comércio.

Será a partir das 10h, com início na Praça Cayru, em frente ao monumento em homenagem ao Visconde de Cayru, com caminhada em direção a Praça da Inglaterra.

O arquiteto Diego Viana, fundador da página Prédios de Salvador, será o guia desse roteiro, que vai focar na arquitetura de mestres como Diógenes Rebouças e Paulo Antunes Ribeiro, observando as peculiaridades de diversos períodos que ficaram marcadas nos edifícios do bairro do Comércio, terminando no Instituto do Cacau da Bahia.

O passeio terá duração de aproximadamente 2 horas e as inscrições já estão sendo realizadas através do link da bio da página no Instagram.