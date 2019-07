Passo a passo: entenda o imbróglio entre Bolsonaro e Rui Costa

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) esteve na Bahia pela primeira vez após sua eleição nesta terça-feira (23). Ele veio para a inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista (BA), cidade de 336 mil habitantes, no Sudoeste da Bahia. Essa também foi sua segunda visita ao Nordeste desde que tomou posse, em 1º de janeiro de 2019. A primeira foi em 23 de maio, em Recife (PE).

Na principal cidade da região, o presidente foi recebido pelo prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), e pelo prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto. O governador da Bahia, Rui Costa, por sua vez, não compareceu à cerimônia. À reportagem do jornal Estadão, Rui Costa disse que desistiu de ir à cerimônia para não "ficar fazendo trampolim para debate político, debate ideológico".

Costa afirmou durante a organização da cerimônia, na semana passada, que convidou o presidente e sua comitiva como um "aceno de boas maneiras". Na versão de Costa, o governo federal estabeleceu que, de 300 pessoas convidadas para o evento, o Estado teria direito a indicar 70. Depois, decidiu que seriam 600 convidados - e que o petista teria direito de chamar 100.

Na semana passada, Bolsonaro se envolveu em uma polêmica com governadores da região. O presidente se referiu ao Nordeste como “Paraíba”, durante uma conversa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na sexta-feira passada. Ele falou que “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão”, em referência a Flávio Dino, do PCdoB.

Convite a Bolsonaro

Anúncio

10/7/2019 - O prefeito de Conquista, Herzen Gusmão, anuncia a presença do presidente Jair Bolsonaro na inauguração

17/7/2019 - O governador Rui Costa diz em entrevista ter convidado o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração.

17/7/2019 O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que foi ele quem convidou o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração do aeroporto.

Muda a agenda

19/7/2019 O governador Rui Costa alterou a agenda de última hora e desembarcou em Conquista para uma vistoria no aeroporto da cidade. Isso teria indicado a aliados que ele poderia deixar de ir à inauguração, conforme antecipado pela coluna Satélite.

Sobre o Nordeste

20/7/2019 Após polêmica com governadores do Nordeste, Bolsonaro diz não ter qualquer problema com a região e confirma vinda à Bahia.

Rui não vai

22/7/2019 O governador anuncia em suas redes sociais que não irá à inauguração e acusa o governo federal de

usar a obra como palanque.

Segurança

23/7/2019 Bolsonaro diz em postagem no Twitter que governo não autorizou a presença da PM para cuidar da segurança externa do aeroporto durante o evento.

23/7/2019 O governador Rui Costa respondeu que por se tratar de um evento federal, a segurança deveria ser, portanto, da alçada das forças fe-

derais.

Tudo sobre a visita de Bolsonaro à Bahia: 'Eu amo o Nordeste'

No discurso em Vitória da Conquista, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que não há divisões no Brasil.

“Não há divisões entre nós. Sexo, raça, cor ou região, somos um só povo, uma só raça, um só ideal e objetivo, colocar esse país no lugar que merece. Mas não depende somente de um homem e uma mulher, e sim do Poder Legislativo, e de nós ao nos conscientizarmos da nossa força. Esse sonho será concretizado”, destacou, acrescentando:

“Eu amo o Nordeste, afinal de contas a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste”.

Nesta manhã de terça (23), Bolsonaro acusou o governador da Bahia, Rui Costa, de não autorizar que a Polícia Militar do Estado fizesse sua segurança durante inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista.

"Estou de partida para Vitória da Conquista para inauguração de aeroporto. Lamentável a decisão do governador da Bahia que não autorizou a presença da Polícia Militar para a nossa segurança. Pior ainda, passou a responsabilidade de tal negativa ao seu Comandante Geral", postou o presidente no Twitter.

Mais cedo, na terça-feira (23), Rui Costa afirmou em entrevista à Rádio Metrópole que quem é impopular e tem "medo de ir às ruas, fique em seu gabinete". "Eu não posso colocar Polícia Militar para espancar o povo baiano que quer conhecer o novo aeroporto. Então, quem é impopular e tem medo de ir para às ruas, fica em seu gabinete. Se o evento é exclusivamente federal, as forças federais cuidem da segurança do presidente. Eu não posso colocar PM para entrar em conflito com as pessoas que querem ver o aeroporto", disse o petista.

Filha de Glauber Rocha cancela ida à inauguração do aeroporto de Conquista

"Aí é fácil, né? Você quer se trancar na sala e quer que o governador coloque a polícia para bater nas pessoas. O povo de Conquista tem direito de conhecer o aeroporto. Eu governo nas ruas, tenho mais de 500 visitas ao interior. Estou caminhando para 600 visitas. Não governo pelo Twitter, eu não governo pelas redes sociais. E eu não gosto de retórica e bravata. Eu gosto de estar ao lado do povo, nas ruas, caminhando", acrescentou Costa.

Aos 42 minutos, na entrevista, governador fala sobre o assunto:

Na segunda (22), o governador do PT afirmou que durante a organização da cerimônia, na semana passada, convidou o presidente e sua comitiva como um "aceno de boas maneiras". Na versão de Rui Costa, o governo federal estabeleceu que, de 300 pessoas convidadas para o evento, o Estado teria direito a indicar 70. Depois, decidiu que seriam 600 convidados - e que o petista teria direito de chamar 100. Rui criticou através das redes sociais, a inauguração e apontou o evento como uma 'convenção político-partidária'.

Na sexta-feira passada (19), em áudio captado pela TV Brasil, Bolsonaro faz referência à região e diz que o governo federal não devia dar "nada" para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Há trechos inaudíveis da conversa em que não é possível entender o contexto. O presidente negou que no rápido diálogo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tenha classificado os governadores do Nordeste pelo termo "paraíba" - forma pejorativa usada principalmente no Rio para se referir aos imigrantes da região.

O clima com os políticos locais, porém, ficou estremecido. Bolsonaro acusou os governadores de "manipular" eleitores nordestino. Rui Costa afirmou nesta segunda-feira (22) que não vai participar da cerimônia de inauguração do aeroporto. Em um vídeo nas redes sociais, ele alegou que o evento se transformou em uma "convenção político-partidária"

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda (22) que Bolsonaro destacou ser importante inaugurar o aeroporto pelo estímulo ao turismo e à economia local. Segundo ele, o Planalto não se preocupa com eventuais críticas ao presidente ou protestos no evento.

"Em qual cidade nosso presidente chega e não é ovacionado? Em todas. E não seria diferente na cidade onde temos apreço pelo prefeito e pelo povo", disse o porta-voz.

Na eleição do ano passado, o candidato do PT ao Planalto, Fernando Hadad, teve cerca de 5,5 milhões de votos (72,6%) no segundo turno, ante 2,06 milhões (27,3%) obtido por Bolsonaro. O então candidato do PSL venceu em quatro dos 417 municípios baianos.

Ao todo, o aeroporto de Vitória da Conquista recebeu investimento de R$ 106 milhões, dos quais R$ 75 milhões oriundos do governo federal e R$ 31 milhões da administração estadual. O novo terminal, com pista de pouso e decolagem de 2.100 metros com 45 metros de largura, terá o dobro de capacidade do antigo, podendo ampliar para sua movimentação para 500 mil passageiros até 2020. Políticos locais disputaram a paternidade da obra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.