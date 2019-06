Pastor casado com a deputada federal cantora Flordelis é executado no RJ

Marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ), o pastor Anderson do Carmo foi assassinado a tiros na garagem de casa, na madrugada deste domingo (16) no bairro Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo ( DHNSG) informou que Anderson estava com a esposa no momento do crime. Eles tinham acabado de chegar em casa de carro, por volta das 4h, quando Anderson foi morto.

De acordo com familiares da deputada informaram à Folha de S. Paulo, o casal voltava de uma confraternização quando a deputada percebeu que o veículo dirigido por Anderson estava sendo perseguido por duas motos. Eles já estavam dentro de casa quando Anderson foi para garagem para pegar algo que havia esquecido e acabou sendo morto. A assessoria de comunicação da deputada divulgou nota de pesar:

Foto: Reprodução

Anderson era pastor evangélico e amigo da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. No Twitter, ela lamentou a morte.