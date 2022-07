Pastor é assaltado durante culto e perde mais de US$ 1 milhão em joias

Imagina você ser assaltado dentro da própria igreja? Foi o que aconteceu com o pastor Lamor Miller-Whiteheard, mais conhecido como Bishop, o religioso das joias. Ele faz parte da igreja Leaders of Tomorrow, em Nova York e, no último domingo (24), teve seus pertences roubados durante um assalto.

Segundo informações da CNN Brasil, o suspeito segurou uma arma na direção do pastor e interrompeu a pregação. O caso foi capturado pelas câmeras de segurança do templo religioso. “Tudo bem, tudo bem, tudo bem”, disse o pastor na gravação, enquanto se abaixava para não ser atingido por algum disparo.

“Praticamente afirmei que não queria, não faria nada, porque eu sei que estão vindo atrás de mim, vindo direto para mim. Não quero que meus paroquianos se machuquem’, disse Lamor sobre os ataques que vem sofrendo.

Ele ainda contou que sua esposa e filhos estavam na igreja no momento do assalto e que ela precisou entregar tudo aos suspeitos. “Eu tenho mulheres e crianças lá. Quando me abaixei, uma foi até minha esposa e pegou todas as joias dela, e tinha a arma na frente do rosto do meu bebê de 8 meses”, contou.

Segundo o relato do pastor, o assaltante passou a bater em seu corpo para confirmar se o religioso estava entregando todas as joias ou se estava escondendo algo. “Tirei meu anel de bispo, minha aliança de casamento e minha corrente de bispo, e eu tinha correntes debaixo do meu manto, e ele (assaltante) começou a bater no meu pescoço para ver se (havia) mais alguma coisa – então isso significa que eles sabiam que eu tenho outras joias”, detalhou.

“O NYPD está investigando este crime e trabalhará incansavelmente para levar os criminosos envolvidos à justiça”, informou o prefeito de Nova York, Eric Adams.