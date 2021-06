Pastor é preso acusado de estuprar adolescentes em Vera Cruz

Um homem de 57 anos que atuava como pastor foi preso, por abusar sexualmente de adolescentes, em Vera Cruz. O líder religioso foi localizado por investigadores da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz), na tarde de terça-feira (29), no bairro do Comércio, em Salvador.

As investigações foram iniciadas quando a mãe de uma garota, de 13 anos, realizou a denúncia na unidade policial. De acordo o titular da DT/Vera Cruz, delegado Willian Achan, outras mulheres foram vítimas do abusador. “Ele aproveitava-se de sua condição de líder religioso e mantinha relações com frequentadoras da igreja. Ficou conhecido como o pastor que abusava das ovelhas”, esclareceu Achan.

“Temos informações que ele também atacou a enteada, há cerca de 18 anos, quando ela ainda era adolescente”, acrescentou o titular. Conforme foi levantado nas apurações, o suspeito gravava e armazenava vídeos e outros materiais relacionados à pornografia infantil. “Ele destruiu várias provas e fugiu da cidade, mas conseguimos localizá-lo e cumprir o mandado”, disse o delegado.

Apresentado na unidade policial, o homem deve prestar depoimento e ser submetido ao exame de lesões corporais. Ele permanecerá custodiado, à disposição da Justiça.