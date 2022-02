Pastor é preso no Rio após discursos de ódio contra judeus e gays

O pastor Tupirani da Hora Lores foi preso nesta quinta-feira (24) pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele é conhecido por ofensas recorrentes a judeus e homossexuais.

Líder da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, Tupirani foi preso durante a operação Rófesh, que significa liberdade em hebraico. A ação foi iniciada para combater o discurso de ódio antissemita.

Ao ser preso, no bairro de Santo Cristo, o pastor vestia uma camisa com a frase "Não sou vacinado".

Além do mandado de prisão preventiva, foi cumprido um de busca e apreensão do celular do pastor.

As investigações mostram que Tupirani publicou vários vídeos com ataques a judeus, além de membros de outras religiões. Nas suas pregações, ele sempre recorre a discursos racistas, antivacina e contra o voto.

O pastor vai responder por racismo, ameaça, incitação e apologia ao crime, podendo ser condenado a até 26 anos de prisão.

Condenação

Em um vídeo, Tupirani chegou a desafia a PF. "Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso, eu sou vencedor do sistema, ninguém me detém", disse.

A notícia repercutiu até em jornais de Israel. Entidades israelitas do Brasil enviaram uma notícia crime ao PF.

Em 2009, o pastor foi preso por intolerância religiosa e se tornou o primeiro a ser condenado por esse crime no Brasil. Ele chamou os judeus de "vermes", entre outras ofensas.