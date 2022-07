Pastor é preso por violência sexual contra duas adolescentes em Jacobina

O pastor de uma igreja acusado de cometer violência sexual contra duas adolescentes, em Jacobina, no centro-norte baiano, foi preso nesta quarta-feira (27) por policiais da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em fevereiro deste ano.

Segundo o coordenador da regional, delegado Antônio Eduardo Brito, as denúncias chegaram à unidade, em abril. “As mães das vítimas fizeram a acusação. Imediatamente instauramos o inquérito policial e solicitamos a prisão do autor à Justiça”, informou.

Conforme apurado nas investigações, os abusos ocorreram quando as duas garotas estavam na casa do autor. “Ele se aproveitou da confiança das mães, pelo fato de ser um líder religioso, e cometeu os crimes. A prisão foi decretada esta semana, quando levantamos a sua localização e cumprimos o mandado”, complementou o delegado.

O homem está preso à disposição da Justiça e as vítimas foram encaminhadas para atendimentos psicológicos.