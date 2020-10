Pastor evangélico é assassinado enquanto estava ajoelhado e orando na igreja

Foto: Acervo Pessoal

Um pastor de uma igreja evangélica em Águas Claras (DF) foi morto a tiros, nesse domingo (4), enquanto ministrava um culto. Segundo o G1, Francisco Marques, 35 anos, estava ajoelhado e orando quando foi atingido pelos disparos.

Conforme testemunhas, o autor dos disparos entrou no templo e atirou pelas costas. Uma mulher que também participava do culto foi baleada de raspão, no pé direito. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Câmeras de segurança filmaram o autor fugindo logo após o homicídio. As imagens são analisadas pelos investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Pistão Sul), responsável pelo caso.

Segundo o portal Metrópoles, Francisco Marques era foragido da Justiça desde 23 de agosto de 2018. Ele é acusado de cometer um homicídio em Paranaíba, Piauí, sua cidade natal. A Polícia Civil do DF não descarta nenhuma linha de investigação.

Até o momento ninguém foi preso. Uma perícia foi realizada no local. A mulher que ficou ferida foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).