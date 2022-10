Pastor morre durante vigília 'por Bolsonaro e Brasil' em RO

O pastor do Ministério Casa de Oração, Osmar Pessoa, morreu durante uma vigília intitulada "por Bolsonaro e pelo Brasil" em Porto Velho, em Roraima. O incidente aconteceu durante a madrugada do último domingo (2). As informações são do UOL.

Segundo fiéis, a maioria dos presentes estava com camisas verde-amarelas ou enrolados em bandeiras do Brasil, liderados pelo pastor, quando ele passou mal e caiu do palco.

Os fiéis que acompanhavam a vigília conseguiram acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou rapidamente ao local. Os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso. Ele foi declarado morto no local, vítima de infarto fulminante.

"O pastor Osmar era defensor do presidente. Nos reunimos para orar e dar força para que ele ganhasse no primeiro turno. Só que, infelizmente, tivemos esse fato lamentável. Estamos muito tristes", disse ao UOL um frequentador do Ministério Casa de Oração.

A igreja divulgou um comunicado anunciando a morte do líder religioso: "O Ministério Casa de Oração vem anunciar o falecimento do Pr. Osmar Pessoa. Comunicamos que o Senhor o recolheu para Si quando ele estava fazendo aquilo que mais amava: ministrando na casa do Pai".