Pastor passava 'óleo ungido' na vagina de fiéis para tirar magia

Um pastor evangélico identificado como Lourival Santos de Andrade, de 42 anos, foi preso acusado de estuprar quatro mulheres, entre elas duas menores de idade, na cidade de Confresa, no interior do Mato Grosso. De acordo com relato das vítima à polícia, o religioso passava um suporto “óleo ungido” em suas partes íntimas afirmando que tiraria a “magia negra” de seus corpos.

O primeiro boletim de ocorrência contra o homem foi feito agosto de 2021, segundo a polícia. O pastor morava em Cuiabá e cometia os crimes quando ia ao interior do Mato Grosso realizar cultos e encontros pastorais. A Polícia Civil do Mato Grosso informou que uma das vítimas foi violentada durante uma conferência na igreja, quando o pastor chamou a menor em um quarto fechado e acariciou as partes íntimas da adolescente.

Em outro momento, ele fez uma chamada de vídeo para a menor, em que aparecia manipulando e exibindo o órgão genital.

Outra vítima, de 17 anos, relatou à polícia que no mês de fevereiro deste ano foi até igreja evangélica falar com o pastor, pedindo para que ele fizesse uma oração.

A vítima contou também que foi levada até o banheiro da igreja, onde o suspeito pediu para que ela passasse um óleo na barriga.

Na sequência, o pastor pegou o produto e passou pelo corpo da menina, que relatou sentir tontura e, posteriormente, ter sido abusada.

A investigação da Delegacia de Confresa identificou um padrão na conduta do suspeito.

Os abusos ocorriam durante os atendimentos particulares em seu gabinete, onde ele fazia uma oração com as vítimas e passava o óleo ungido nas partes íntimas delas, estuprando-as em seguida, de acordo com reportagem do TV Jornal.