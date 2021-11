Pastor Sargento Isidório se emociona no enterro do filho: 'Deus deu, Deus tomou'

O corpo do deputado estadual João Isidório (Avante) foi enterrado no final da tarde desta sexta-feira (12) no Cemitério de Caboto, em Candeias, em meio a muita emoção. O pai dele, Pastor Sargento Isidório, foi às lágrimas quando o caixão foi fechado. "Meu filho, meu filho", repetia, emocionado.

Isidório agradeceu o apoio que tem recebido de autoridades, amigos e da imprensa nesse momento, e afirmou que espera que Deus abençoe todos os filhos, esperando que ninguém passe por isso. "Ele merece (as homenagens), muito pacífico, merece. Só dá para concluir cantando. 'Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória", disse, com a voz embargada.

Prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho esteve no local para se despedir do deputado. "Conheci ele pequenininho ainda, desde 2001, quando conheci Isidório pai", relembrou ela. "Isidório filho desde cedo acompanhava o pai, sempre já com aquele propósito de ajudar as pessoas, de acolher. Isidório teve esse dom também, 29 anos já deputado estadual... É uma perda irreparável, não só para Bahia como um todo, que perde um deputado atuante e que trabalhava muito no combate às desigualdades sociais", destacou.

Ele desejou força à família. "Perdemos todos nós, perdemos um amigo grande, e perdem aqueles que sempre foram acolhidos por ele", disse. "Agora só nos resta agradecer a tudo que ele fez e nos solidarizar com a família, pedir que a família tenha força para suportar e que ele esteja iluminado onde estiver", finalizou.

O velório aconteceu na fundação que foi fundada pelo Pastor Sargento Isidório e era coordenada por João. A organização sem fins lucrativos faz um trabalho para acolher dependentes químicos.

Acidente durante passeio

Inicialmente, a suspeita é que João Isidório teria se afogado após um mal súbito. Pessoas próximas ao deputado contaram hoje que ele pulou sozinho em uma área rasa na praia de Loreto, na Ilha dos Frades, batendo na cabeça. Ninguém estava vendo e quando notaram ele já estava desacordado na água.

Um familiar de João disse que o passeio de escuna tinha três enfermeiros a bordo. Eles tentaram fazer um trabalho de ressuscitação, sem sucesso. Ele ainda foi levado ao hospital Municipal de Madre de Deus, onde chegou sem sinais vitais e foi declarado morto.

Luto oficial

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), decretou luto oficial de três dias em homenagem ao deputado estadual João Isidório, que morreu afogado nesta quinta-feira (11). O parlamentar teve um mal súbito enquanto nadava em Madre de Deus.

"A Bahia perde um político promissor, um jovem trabalhador que dedicou sua vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química. A morte do deputado estadual João Isidório é mais uma perda precoce, que nos entristece profundamente. Meus sentimentos ao deputado federal Pastor Sargento Isidório. Nenhum pai deveria perder o filho, é muito triste... Que Deus conforte Isidório e toda sua família neste momento de imensa dor. Em sinal de pesar, está decretado luto oficial na Bahia por 3 dias", escreveu o governador nas redes sociais.

Saiba mais: Deputado João Isidório, filho do Pastor Isidório, morre afogado em Madre de Deus

João Isidório, que era filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório, chegou a ser resgatado pelo Samu e levado para um hospital em Madre de Deus, onde a morte foi confirmada.

O deputado tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato. Nas eleições de 2018, ele foi o deputado estadual mais votado da Bahia, com mais de 110 mil votos.