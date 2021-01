Patrícia Poeta será homenageada durante passagem por Salvador   

Patrícia Poeta (Foto: Redes Sociais)

A jornalista Patrícia Poeta, que durante anos esteve na linha de frente dos principais telejornais da TV Globo – Fantástico e Jornal Nacional -, desembarca em Salvador na próxima quinta-feira. Na cidade, será ciceroneada pelo fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto e pela namorada dele, a empresária Aurora Mendonça, que celebra aniversário dois dias antes, na terça-feira.

Patrícia se juntará a figurinista Gogoia Sampaio e a Denise Saraceni, que foi a primeira mulher a se tornar diretora de núcleo da Rede Globo. Além de passeios históricos e culturais na capital baiana, o pequeno grupo será homenageado com jantares e visitas a Costa do Sauípe e Garapuá.





Temporada baiana

O colecionador e antiquário Rafael Moraes escolheu Salvador para passar os primeiros dias de 2020. Na cidade, é visto em lugares cheios de significados, como o Instituto Feminino da Bahia e a Feira de São Joaquim, onde esteve durante a semana. Ao lado da amiga, a empresária e jornalista Joyce Pascowitch, que comanda o Grupo Glamurama, também aproveitou para jantar, refrescado pela brisa inigualável da Baía de Todos os Santos, na varanda do restaurante Amado, na Avenida Contorno. Rafael mora em São Paulo, em um incrível apartamento na Avenida Paulista, mas também mantém endereço no Rio de Janeiro. É dele o apartamento onde viveram Jorge Amado e Zélia Gattai, em Copacabana.





Novos caminhos

A marca baiana Soul Dila, presente há 12 anos no mercado da moda, acaba de inaugurar mais uma unidade. Localizada em Caraíva, onde vive uma pequena comunidade ribeirinha e litorânea, a loja funciona anexa à pousada “Casa Ó Pai Ó”, que conta com apenas 3 quartos, bem ao estilo praiano, comum aos estabelecimentos do sul do estado.

Carnaval online

O cantor Bell Marques anunciou, durante a semana, que mesmo sem Carnaval nas ruas em 2021, o folião não vai ficar parado em casa! Ele prometeu uma Live especial no domingo que seria de folia. O horário de transmissão pelo YouTube será 16h, quando o Bloco Camaleão normalmente sai do Farol da Barra. O Alô Alô apurou que diversos detalhes estão sendo fechados e que o projeto foi batizado com o nome “Meu Carnaval”.

Boa safra

O empresário Marcelo Reis, à frente do La Pasta Gialla e da pizzaria Acqua &farina, vai abrir um novo estabelecimento. Ao lado do chef Neto Perna, ele inaugura o La Botttega Antipasti & Vino, que funcionará na Villa San Luigi, na Pituba. O bar ocupará o terraço da vila de inspiração italiana, de propriedade de Gabriel Carvalho, na Rua Amazonas e buscará fortalecer o consumo de vinhos de qualidade em Salvador, acompanhados de tapas italianas. Além do La Bottega, o restaurante Pepo, comandado pelo chef Peu Mesquita, também funcionará no mesmo espaço. A previsão é que os dois ambientes sejam abertos para o público até o final de fevereiro.

Endereço virtual

O Grupo Fonseca, atualmente comandado pelos irmãos Deco, Pedro e Paulo Fonseca, acaba de lançar sua loja virtual, com materiais para pronta entrega e frete grátis para Salvador e Região Metropolitana. “Na loja virtual, que funciona através do site loja.fonsecashop.com.br, o consumidor consegue mergulhar em uma ótima experiência, acessando todos os lançamentos, destaques, outlet e conteúdos relevantes (blogs)”, nos disse Deco Fonseca, que comanda a diretoria comercial da empresa.

Rebeca Farias (Foto:Thiago Borba/Divulgação)

Personagem da semana

“Olá, meu nome é Rebeca Farias, tenho 15 anos. Tenho 1,90m e tenho um sonho de ser modelo, só que meus familiares não têm condição de fazer um book. Peço a ajuda de todos vocês”. Com um olhar otimista e um sorriso nos lábios, a jovem da comunidade do Pé Preto, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, deu mostras iniciais de sua beleza, simpatia e talento num vídeo que começou a circular pelas redes sociais em novembro de 2020.

A descoberta foi feita por um quase vizinho, que veio a se tornar padrinho: Marivaldo dos Santos, membro do famoso grupo STOMP e líder do projeto social Quabales, que encontrou a jovem na comunidade e tratou de publicar o apelo da garota em seu Instagram, abrindo os caminhos para Rebeca brilhar.

Na última quinta, parece enfim que o destino de Rebeca começou a mudar. Ela foi apresentada como uma ‘new face’ pela FFW - Fashion Forward, principal plataforma de curadoria e conteúdo de moda e criatividade do Brasil. “Coração batendo a mil, gratidão total”, disse Farias.

Panorama social

1. Luciana e Luca Cavalcanti inauguraram bela casa na Gamboa. Também de casa nova na mesma praia, Solange e Luiz Viana Neto.

2. Mirela e Toni Machado estão veraneando em Praia do Forte. São vizinhos de condomínio de Eliane e Eugênio Carvalho e Cristiana e Luciano Mathias.

3. Jussara e Joaquim Telles estão em Mar Grande reunindo todos os filhos e netos, uns vindo de Miami, uns do Rio de Janeiro e outros daqui.

4. Florinda Meirelles, esposa de João Meirelles, recebeu amigas, quinta, no píer do apartamento onde mora, na Vitória. Por causa da pandemia, grupo pequeno. Presentes Ana Lúcia Evangelista, Lila Moraes e Kátia Lisboa.