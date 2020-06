Pau da Lima passa a ter medidas restritivas, anuncia Neto

O prefeito ACM Neto anunciou nesta sexta-feira (26) que o bairro de Pau da Lima passará a ter medidas de restrições. “Os números em Pau da Lima fizeram com que a gente implementasse a operação por lá, fechando toda a região", afirmou.

Neto citou que o local tem 268 casos do novo coronavírus, 238 nos últimos 30 dias e 43 na última semana. As restrições começam a valer a partir do domingo (28). "48h para que o bairro se prepare, para que as pessoas sejam avisadas", diz.

No mesmo evento, que inaugurava uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Largo de Roma, Neto afirmou que após três semanas a operação de restrição foi encerrada no bairro de São Marcos.

O prefeito falou também que a cidade deve receber mais 50 respiradores. "Nós temos um acordo feito com uma empresa que presta serviços para a prefeitura, que vai nos dar em comodato 50 respiradores. Eles estão em processo de importação. Nossa perspectiva é de que agora nos últimos dias desse mês, início de julho, possamos estar com esses respiradores em Salvador, que vão se incorporar aos que nós já temos hoje", afirmou.

O decreto de restrições permite o funcionamento de supermercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, repartições públicas e cartórios; estabelecimentos que estejam funcionando em regime de delivery, não sendo permitido o sistema de retirada no local; serviços de saúde e clínicas veterinárias.

Haverá, ainda, ações de proteção à vida com distribuição de máscaras, realização de testes rápidos, medição de temperatura, doação de cestas básicas para feirantes e ambulantes, higienização e desinfecção de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência e Cras Itinerante.

Atualmente, as medidas estão em vigor em Beiru/ Tancredo Neves, Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Federação e Engenho Velho da Federação, Santa Cruz, Engenho Velho de Brotas, São Cristóvão e Imbuí.