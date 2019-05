Paula Fernandes fará dueto com Luan Santana para nova versão de Shallow

Depois de anunciar que faria sua própria versão de Shallow, vencedora do Oscar na categoria Melhor Canção Original, Paula Fernandes anuncia quem estará ao seu lado na missão de gravar o hit interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela: o cantor Luan Santana.

“A letra é muito profunda e eu queria que meu par se entregasse junto comigo nela. Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade na música”, afirmou a cantora em comunicado. “Outra coisa legal é que ambos reconhecemos que nada será igual ao dueto original, porém é a nossa forma de dar vida a versão em português”.

A sertaneja pediu autorização Lady Gaga e obteve sinal verde para criar uma nova edição do hit, que se chamará Juntos. "A minha equipe entrou em contato com a equipe dela, mas a aprovação foi feita diretamente pela Lady Gaga. Além da questão de direitos autorais, que era necessária essa aprovação dela, eu também fiz questão que ela gostasse da letra. A música é um sucesso e eu respeito muito a criação das pessoas, por isso achei imprescindível o aval dela", disse Paula Fernandes ao UOL.

A adaptação de Juntos foi escrita pela própria cantora, que garante que a "essência da música permanece". "Mas também dei meu toque. foi um grato desafio, mas estou contente com o resultado. A versão será gravada em estúdio, mas também será registrada ao vivo, durante show que Paula Fernandes faz no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. "No ao vivo vai ser lindo, ainda mais com o calor da plateia, mas é importante termos essa primeira versão de estúdio sem ruídos de fora para valorizar ainda mais a música", explicou.