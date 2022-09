Paulista desiste de se tornar 'Ken Humano' e vira auxiliar de pedreiro

Ken virou auxiliar de pedreiro, e nem é uma nova coleção envolvendo profissões do marido da Barbie. O jovem felipe Máximo Dias, de 18 anos, abandonou o sonho de se tornar um "Ken Humano" e agora se dedica à nova profissão na construção civil.

Segundo o g1, o morador de Peruíbe, litoral de São Paulo, chegou a planejar 42 cirurgias para se tornar parecido com o boneco. Tudo isso antes de anunciar em suas redes sociais o fim do sonho.

"Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver", afirmou Felipe, ao anunciar a desistência das modificações corporais.

Morando sozinho, ele aceitou o emprego ofertado pelo tio para bancar o aluguel da casa.

"Com toda a dificuldade para trabalhar e precisando urgentemente de emprego acabei aproveitando a oportunidade que eles puderam me dar. Já tinha uma leve experiência [na função] então deu certinho".

"Não só tenho orgulho do meu trabalho mas também gosto de estar na obra, né... Na construção civil".