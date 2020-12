Paulo Afonso: com prefeito e 8 secretários infectados pela covid-19, prefeitura suspende atividades esta semana

Depois que o prefeito eleito e oito secretários da cidade foram infectados pela covid-19, a Prefeitura de Paulo Afonso, no norte da Bahia, decidiu suspender as atividades nesta semana para evitar o aumento de casos da doença. Por meio de decreto, a administração municipal resolveu cancelar o funcionamento a partir desta terça, de 2 a 4 de dezembro. Serviços essenciais, como os da Secretaria Municipal de Saúde, continuarão em pleno funcionamento.

Seguirão com atendimento ainda os plantonistas da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de limpeza urbana da Secretaria do Meio Ambiente e também os setores de recursos hídricos, manutenção elétrica, redes de abastecimento de águas e mecânica de bombas e poços da Secretaria de Agricultura, além da guarda civil e agentes de trânsito.

Conforme o documento, durante a suspensão nestes dias os titulares das demais pastas deverão implantar o sistema de plantão, informando a população os canais de atendimento por telefone ou WhatsApp, limitados a situações de urgência e emergência. O comércio do município seguirá aberto normalmente.

Reeleito, o prefeito do município, o médico Luiz de Deus (PSD) esteve internado no Hospital Municipal de Paulo Afonso (HMPA) após sentir “cansaço”. Segundo a assessoria do partido, ele permanece internado e seu estado de saúde é considerado estável. Até esta terça (2), Paulo Afonso tinha 72 casos ativos da doença. Do início da pandemia para cá, o município registrou um total de 1.385 casos acumulados.