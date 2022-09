Paulo André revela que foi vítima de racismo junto com filho de 1 ano

O ex-BBB e atleta Paulo André, de 23 anos, apareceu na madrugada desta terça-feira (6), no Twitter, para mostrar as diversas ofensas que vem recebendo nas redes sociais. O rapaz compartilhou que, além dele, o seu filho de 1 ano também sofre com os ataques.

"Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário", iniciou. Entre uma das mensagens, PA exibiu que o racismo foi explícito bem no aniversário do pequeno.

"Nossa ótima ideia selva porque já tinha o macaco e o sagui".

"Ridículo como o pai"

Ele completou comentando que a cor da pele acaba incomodando várias pessoas: Preto vencendo incomoda! Quem não é da cor fala que é maluquice".

Nos comentários, o atleta recebeu apoio de vários fãs que incentivaram Paulo André a registrar um B.O contra os ataques. "Estamos falando de uma pessoa que acabou de se tornar famoso. Atleta olímpico exemplar e que vive em um país com mais de 50% da população negra. Se atacam a ele, imagina um preto qualquer", disse um seguidor.

"Se isso não dói em você como ser humano, você já está morto por dentro!", escreveu outra internauta. "Paulo André e seu filho de 1 ano sofrendo ameaças e ataques racistas, mas o importante mesmo é criticar ele por não lamber o chão de gente branca, né?", opinou outra fã.