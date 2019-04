Paulo Carneiro no Barradão: 'Sou único com campanha propositiva'

O ex-presidente Paulo Carneiro chegou ao Barradão por volta das 9h30 desta quarta-feira (24) e se mostrou confiante em vencer as eleições à presidência do Vitória ainda no primeiro turno. Ele dirigiu o clube de 1991 a 2005 e concorreu nos dois últimos pleitos, em 2016 e 2017.

"Estou confiante. Espero que o Vitória possa renascer a partir de amanhã porque ele está quase enterrado por essas administrações que nos antecederam", afirmou o candidato. De 2014 para cá, o rubro-negro teve três presidentes que não cumpriram o mandato até a data inicialmente prevista: Carlos Falcão, que renunciou em março de 2015, Ivã de Almeida, que se licenciou em julho de 2017, e Ricardo David, atual dirigente, cujo fim da gestão foi antecipado em oito meses devido aos fracassos do time em campo.

Segundo candidato a votar, imediatamente depois de Isaura Maria, Paulo Carneiro foi breve ao comentar sobre a determinação da Justiça na véspera da eleição de manter a candidatura dele.

"Eu não sou advogado. Apenas estou aqui cumprindo a lei. Tenho o direito, fui presidente várias vezes e seria até um contrassenso não concorrer de novo. Posso ser candidato quantas vezes eu quiser. Sou conselheiro vitalício", argumentou.

Carneiro, no entanto, não foi tão econômico com as palavras ao criticar a postura de seus rivais nas urnas. "Nós fomos o único candidato com uma campanha propositiva. Até agora estou procurando quais são as propostas dos nossos adversários. Um disse que só veio para me esvaziar; é uma campanha esvaziada pela falta de conteúdo dos nossos adversários. E o principal, a mesma coisa, ele quer inaugurar uma placa na Fonte Nova e trazer um amistoso com Ronaldinho. Foi só o que eu ouvi de concreto do nosso adversário principal", afirmou, referindo-se primeiro a Gilson Presídio e depois a Raimundo Viana.