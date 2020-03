Paulo Guedes diz que dólar só chega a R$ 5 'se o governo fizer muita besteira'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 5, que o câmbio é flutuante e que não há "nada de errado" com a cotação da moeda norte-americana, que manteve o comportamento de alta forte e chegou a R$ 4,66 no período da tarde. "A flutuação do câmbio está num nível mais alto", disse o ministro, que lembrou que, no passado, o dólar já chegou a girar em torno de R$ 1,80.

Segundo o ministro, que participou de um almoço na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta quinta, o novo patamar do dólar reflete uma mudança de modelo econômico, que inclui diminuição de gastos públicos e juros baixos.

"O Brasil era o paraíso dos rentistas", voltou a dizer Guedes, que afirmou também não acreditar que esteja havendo uma fuga de capital.

Dólar a R$ 5

Ao ser questionado se o dólar poderia chegar a R$ 5, Guedes disse que isso pode acontecer se ele, enquanto ministro, "fizer muita besteira". "Se eu fizer tudo certo, o dólar cai", afirmou o ministro, que disse estar confiante nas reformas. "O presidente Bolsonaro está encaminhando."

Reformas

O ministro, contudo, admitiu que ainda há dúvidas no mercado em relação ao avanço das reformas, com base em notícias veiculadas pela imprensa. "As reformas que faltam, como administrativa e tributária, ainda não foram implementadas. Quando forem feitas, os investimentos virão mais rápido", disse.

Governabilidade

Guedes também demonstrou estar tranquilo em relação à governabilidade do presidente. "A governabilidade está acontecendo, estou absolutamente tranquilo, é o regime democrático, com independência dos poderes", disse.