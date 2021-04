Paulo Gustavo está em estado crítico, diz novo boletim médico

Um novo boletim médico, divulgado na tarde deste domingo (11), atualizou a situação do ator Paulo Gustavo. De acordo com o comunicado, o humorista teve complicações hemorrágicas e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro do comediante é considerado crítico.

Segundo o informe da equipe médica, “às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação”, diz a nota.

Ainda de acordo com o boletim, o ator segue fazendo de uso ventilação mecânica e a ECMO. O marido de Paulo Gustavo fez um novo post nas redes sociais. Segundo Thales Bretas, o quadro clínico do ator "está difícil", mas o médico demonstrou fé para dizer que acredita na recuperação do esposo. "Para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa".

Thales ainda agradeceu pelas orações e pensamentos positivos. "A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus. Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado! Amém".

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março por complicações da covid-19. No dia 21, precisou ser sedado e intubado para dar continuidade ao tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital no Rio de Janeiro. Atualmente o ator faz uso do ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), técnica que permite oxigenação extra corpórea com ajuda de aparelho para auxiliar na recuperação.



COMUNICADO

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade.

As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares.

Hoje, a equipe médica esclarece que:

“Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários.

A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação.

Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários.”