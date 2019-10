Paulo Gustavo mostra o rosto dos filhos gêmeos pela primeira vez; veja

(Foto: Reprodução/Instagram)

O ator e humorista Paulo Gustavo e o esposo Thales Bretas não tinham mostrado o rosto dos filhos gêmeos até agora. Mas, neste domingo (6), o casal deixou os gêmeos, Gael e Romeu, aparecerem em uma foto feita durante uma gravação para o Fantástico.

Em sua rede social, o marido do ator escreveu. "É daqui a pouco! Hoje, no Fantástico, vai passar nossa entrevista com a doce Renata Capucci, que foi até à Califórnia, onde nossos filhos nasceram, pra saber um pouco mais desse momento tão especial!", disse o médico.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Ainda na publicação, Thales compartilhou que espera que eles sirvam de exemplo para outras pessoas. "Espero que nossa história inspire a todos que tem o desejo de formar uma família, da forma como for, sempre com muito amor", falou.

Ainda recentemente, Paulo Gustavo encantou ao publicar a primeira foto com os filhos, Romeu e Gael. Na ocasião, o humorista não mostrou o rosto dos herdeiros, que nasceram no dia 18 de agosto.