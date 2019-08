Paulo Ricardo canta no 'The Voice Brasil' como candidato

O cantor Paulo Ricardo surpreendeu os jurados ao fazer uma participação especial nas audições às cegas da 8ª temporada do The Voice Brasil, cantando a música "London London", de Caetano Veloso.



Paulo Ricardo também recebeu elogios da apresentadora Gloria Maria, que compartilhou um registro da apresentação do cantor em seu Instagram e comentou: "Paulo Ricardo! Gato! E como canta! The Voice Brasil."



"Emocionado até agora com o inacreditável The Voice Brasil! Sem palavras para agradecer aos meus irmãos Boninho e Creso Eduardo pelo convite, aos reis e rainhas Ivete Sangalo, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, ao querido Tiago Leifert", escreveu Paulo Ricardo na tarde desta quarta-feira, 14, em seu Instagram.



No último dia 30 de julho, o cantor sertanejo Daniel também havia feito uma participação especial no The Voice Brasil ao participar das audições às cegas como um dos participantes. Assim como Paulo Ricardo, todos os jurados "viraram a cadeira" e aprovaram sua apresentação.