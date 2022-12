Paulo Vieira é vítima de mensagens racistas e expõe nas redes sociais

O humorista Paulo Vieira resolveu expor mensagens que recebeu nas redes sociais de cunho racista. O apresentador da Globo alegou que vem recebendo diversos xingamentos e ameaças dos bolsonaristas após fazer piada com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Paulo passou a ser alvo de ataques racistas e ameaças pesadas na web e, sem medo de expor a situação, publicou diversos prints dos perfis das pessoas que estão cometendo os crimes.

"São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família. E eu tô bem, tá? Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Tô forte e cada vez mais certo do meu papel", escreveu.

Uma das mensagens que Paulo expôs mostra um rapaz comentando que queria a morte do humorista igual o da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. "Bicha preta, vai tomar no c*. Você tinha que morrer igual a Marielle", escreveu o seguidor.