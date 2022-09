Paysandu x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Paysandu e Vitória se enfrentam no sábado (24), no estádio da Curuzu, em Belém, no encerramento do quadrangular da Série C do Brasileiro. O jogo vale o acesso para o Leão. Já eliminado, o time paraense entra em campo para cumprir tabela.

O ABC lidera o Grupo C, com onze pontos e já tem vaga na Série B do ano que vem assegurada. O Vitória ocupa o segundo lugar, com oito pontos, a frente de Figueirense, que soma seis e está na terceira posição, e do Paysandu, lanterna, com apenas três pontos. Só os dois primeiros colocados do grupo irão comemorar o acesso.

Na estreia do quadrangular, o Vitória venceu o Paysandu, por 1x0, no Barradão. O gol foi anotado por Rodrigão, que será opção no banco de reservas.

Transmissão

Paysandu x Vitória terá transmissão do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Robinho, Marlon e Danrlei. Técnico: Márcio Fernandes.

Vitória: Dalton, Alemão, Ewerton Páscoa, Marco Antônio e Iury; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo, tendo como assistentes Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back (trio de SP).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).