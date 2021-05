Pazuello chama Ângelo Coronel de militar e senador corrige gafe: 'É meu sobrenome'

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello cometeu uma gafe nesta quinta-feira (20), durante o seu depoimento na CPI Covid, no Senado Federal, ao confundir o nome do senador Ângelo Coronel com uma possível posição do Exército.

A situação ocorreu quando Pazuello respondeu a uma pergunta do senador, tentando explicar o significado de "missão cumprida" dentro das atividades militares. Na última quarta (19), ele disse que saiu do comando da pasta porque havia cumprido sua missão.

"Eu queria aproveitar a sua formação e o seu conhecimento na área militar para esclarecer que, quando um oficial da Polícia Militar ou do Exército recebe uma missão, por exemplo, para combater uma gangue ou uma facção, cumprir a missão dele não é acabar com o crime organizado daquele estado. É aquela fatia da missão que ele cumpre e depois retrai."

"A compreensão de 'missão' é muito militar, por isso que as pessoas talvez não tenham compreendido quando a gente coloca 'missão cumprida'. (...) A missão que me foi dada e o tempo que me foi dado para cumprir aquela missão é uma análise diferente do todo que é o combate à pandemia", disse Pazuello.

Após a resposta, Coronel riu da confusão e corrigiu o ex-ministro. "Eu queria só fazer uma retificação. Queria aqui comunicar ao general Pazuello que eu não sou militar. 'Coronel' é um sobrenome. Não participei de nenhuma tropa, nem de nenhum comando da Polícia Militar, nem de Exército, Aeronáutica ou Marinha", disse.

"Mas gosto muito das Forças Armadas, da polícia. Me identifico bem, mas eu não sou militar, sem desmerecer quem é", completou o senador.

Eduardo Pazuello foi o terceiro titular do Ministério da Saúde no Governo Bolsonaro, e deixou a pasta há cerca de dois meses.