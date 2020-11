O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue em repouso no Hospital das Forças Armadas [HFA], em Brasília, segundo nota divulgada nesta segunda-feira (2) pela assessoria de imprensa do ministério. O ministro foi diagnosticado com covid-19 no dia 21 e, até ontem (1º), o ministro estava internado com desidratação no hospital privado DF Star, em Brasília.



Segundo a assessoria, “Pazuello está bem e disposto, mas continuará sendo monitorado pela equipe médica.” A nota ainda descreve que “o ministro já não apresenta quadro de desidratação e não houve nenhuma nova intercorrência.” O ministro, de 57 anos, é general do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras.

Além de Pazuello, tiveram covid-19 os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Fabio Faria (Comunicações). O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já tiveram a doença. Todos se recuperaram.