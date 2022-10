PDT anuncia apoio à candidatura de Lula no 2º turno das eleições

O PDT anunciou nesta terça-feira (4) que vai apoiar a candidatura de Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem em 30 de outubro.

A Executiva do partido se reuniu na manhã desta terça e logo depois informou a decisão. O partido esteve na disputa presidencial com Ciro Gomes, que teve 3% dos votos, ficando em quarto lugar no primerio turno. O segundo turno será disputado entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ciro participou de maneira remota da reunião do partido. O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse antes que conversou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, surgerindo a incorporação de três propostas de Ciro ao programa do PT: o programa para zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.

O ex-governador do Ceará ainda não se manifestou, mas a expectativa é que ele deve seguir a orientação do partido.

Ao longo da campanha, Ciro fez críticas duras a Lula. Ele também chamou uma tentativa de apelar para o "voto útil" no petista na reta final do primeiro turno de "campanha fascista". Além disso, Ciro afirmou que Lula e Bolsonaro têm o mesmo projeto econômico.