Peça curinga, macacão é alternativa para looks que duram do dia a noite

A versatilidade e praticidade são a procura de muitas pessoas na hora de se vestir. Justamente por isso os macacões fazem tanto sucesso. A peça única, que nunca sai de moda, oferece inúmeros modelos. Por se adequar perfeitamente a diferentes ocasiões, o macacão permite criar desde looks para o dia a dia até mesmo para um evento mais incrementado, como uma festa noturna.

Para que você não fique perdido, entre as várias opções de macacão, separamos algumas informações dividida com base em modelos. Isso ajudará a escolher a alternativa ideal para determinado evento.

Macacão longo

Investir em peças clássicas é sempre uma ótima alternativa. Sendo assim, os modelos de macacão longo, uma versão que possui calça comprida e pode ter diferentes modelos de decotes e mangas, pode ser ideal para o seu guarda-roupas. Embora, a versão de macacão longo apresente peças incríveis para festas e eventos formais, existem opções que são feitas pensando no dia a dia com tecidos mais leves, como é o caso do macacão de viscose. Assim, o modelo longo é uma versão perfeita para quem procura um look com calça, mas nesse caso há uma variedade imensa de modelos e estilos para diferentes ocasiões.



Macacão midi

O macacão midi, conhecido em alguns lugares como macacão cropped, é aquele modelo um pouco mais curto que a versão longa, mas que ainda assim fica abaixo do joelho. Você deve estar se perguntando qual a diferença entre o macacão midi e o macacão pantacourt, certo? Apesar de comprimentos parecidos, a versão midi tem a calça mais ajustada, ao contrário do modelo pantacourt, que é uma variação de macacão pantalona com calça mais curta. Essa modelagem é uma variação perfeita para diversas ocasiões e pode ser usado com os sapatos rasteiros ou com saltos, o que ajuda a alongar as pernas.



Macacão curto (macaquinho)

Bastante popular no Brasil, o macacão curto, mais conhecido como macaquinho, é a opção perfeita para looks de verão. Por apresentar variedade de estilos, é possível encontrar desde versões para o look do dia a dia, com tecidos mais leves como linho e algodão, até alternativas que facilitem a composição dos looks noturnos, como uma versão com paetês, por exemplo, que é um hit para um look de balada.



Macacão jeans

Sem duvidas, o jeans é a peça mais popular no mundo. Independente de sua modelagem, a maioria das pessoas possui uma peça com esse material em casa. Sendo assim, porque não investir em um macacão jeans? O macacão jeans pode ser a peça curinga do seu guarda-roupas, uma vez que apresenta variados estilos e se adequa a diversos contextos.

A versão longa nunca sai de moda, mas se sua intenção é dar um toque mais arrumadinho ao visual, é possível combinar um sapato de salto e acessórios. A peça também pode ser usada em um estilo mais básico e casual, com um tênis, por exemplo.