'Pecamos nas oportunidades', admite Juninho Capixaba

O Bahia saiu na frente no placar na 21ª rodada do Brasileirão, que marcou a reabertura da Fonte Nova, mas deixou o Bragantino igualar o marcador. O jogo disputado na noite deste sábado (18) terminou empatado em 1x1. O estádio, que antes estava servindo de hospital de campanha para combater a pandemia de coronavírus, foi palco de um golaço assinado pelo atacante tricolor Rodallega. Ytalo marcou para o time visitante.

Com o resultado, o tricolor agora soma 23 pontos e está na 14ª colocação, mas ainda pode perder posição na tabela até a rodada ser concluída e segue próximo da zona de rebaixamento. Primeiro time dentro do Z4, o América-MG tem 21 pontos e dois jogos a menos. Neste domingo (19), às 18h15, a equipe mineira visita o Corinthians.

Após o apito final, o lateral esquerdo Juninho Capixaba lamentou o empate. "Sabíamos da necessidade do triunfo, viemos para isso. Tivemos mais oportunidades, time do Red Bull se comportou bem no jogo, conseguimos o gol, mas pecamos nas oportunidades que tivemos", afirmou o jogador.

O Bahia terá uma semana inteira para se preparar para o próximo jogo, que só acontece no dia 26, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional.