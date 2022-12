Pedágios do Sistema BA-093 coletam donativos para o Natal Sem Fome

Os motoristas que circulam no Sistema-BA-093, administrado pela Concessionária Bahia Norte, podem entregar os donativos para Campanha Natal Sem Fome em qualquer uma das praças de pedágio localizadas na BA-535 (Via Parafuso), BA-526 (CIA-Aeroporto), BA-524 (Canal de Tráfego) Via Metropolitana e BA-093, com funcionamento 24 horas.

Para contribuir com a campanha, não precisa descer do carro. De forma ágil e cômoda, basta entregar os itens na cabine ao operador do pedágio. A ação de estímulo a doações também ocorre simultaneamente em outras duas concessionárias do Grupo Monte Rodovias, localizadas em Pernambuco.

A campanha Natal Sem fome chega a 30ª edição neste ano. O Natal sem Fome conta com a parceria da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e do Programa Alimentar Mundial. Ao longo do ano, são realizadas diversas atividades com foco na mobilização de parceiros e arrecadação de alimentos destinados para famílias carentes.