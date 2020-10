Pedestre morre após ser atingido por botijão arremessado de janela

Um homem foi preso nesta segunda-feira (12) depois de jogar um botijão de gás da janela de um apartamento localizado na Rua Aíres Saldanha, em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), um pedestre foi atingido na cabeça e morreu na hora.

De acordo com o Uol, o homem foi levado para o 13º Batalhão Militar do Rio de Janeiro. A polícia segue apurando os fatos.

Policiais militares do #19BPM prenderam um homem que jogou um botijão de gás do apartamento de um prédio localizado na Rua Aíres Saldanha, em #Copacabana, atingindo em cheio a cabeça de uma pessoa que passava pelo local, que morreu na hora. Os fatos estão sendo apurados. pic.twitter.com/WAVfKEIh5l — @pmerj (@PMERJ) October 12, 2020

A PMERJ informou ao site que foi chamada para verificar a ocorrência durante a tarde. "No local, uma pessoa foi encontrada caída ao solo e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado. Um indivíduo foi detido".