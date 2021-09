Pedido de casamento no Shopping Bela Vista surpreende noiva

Um pedido romântico chamou a atenção dos clientes do Shopping Bela Vista, na tarde desta terça-quinta (21), com direito a torta de tapioca com doce de leite e tudo. Lielson Reis pediu em casamento a namorada Denise Santana ao som de megafones em uma doceria do estabelecimento, lugar onde frequentam todo mês desde que engataram o relacionamento, há 4 meses.

"Desde o dia em que vi o sol refletido em seus olhos, tive certeza que era você. Seu jeito de ser e existir arrebatou meu coração e me rendi a seus encantos. Senti paz, me entreguei e hoje quero te dar o status de mulher da minha vida", declarou em alto e bom som para que todos o ouvissem.

Denise, em resposta, soltou o "Sim" instantâneo. "Não desconfiava de nada", disse aos risos.

O casal trabalhava na mesma empresa, quando foram unidos pela irmã da agora noiva, Débora Santana. Ela também esteve presente no pedido, junto com toda a família. "Na primeira vez que eles saíram, ele convidou para comer essa torta. Agora, o pedido teve também uma torta dessa inteira. Todos da família já sabiamos, e ela nem desconfiou", diz Débora.

Para que o pedido fosse uma surpresa, o plano era que ele a chamasse para uma palestra, algo costumeiro entre o casal. "Todos os meses, na data em que a beijei pela primeira vez, viemos para cá. Então tinha que ser aqui", explicou o noivo. Sobre a união, ainda não definiram a data. "Será em breve".