Pedido de cassação de Capitão Alden (PSL) foi protocolado com unanimidade

De forma unânime, os integrantes da bancada de oposição na Assembleia Legislativa descartaram qualquer possibilidade de recuo no pedido de cassação do deputado estadual Capitão Alden (PSL), protocolado ontem na Mesa Diretora da Casa. Todos os parlamentares do bloco classificaram como “imperdoáveis” as acusações de que eram beneficiados por uma mesada de R$ 1,6 milhão paga pela prefeitura de Salvador, feitas por Alden em live transmitida no último domingo. Para eles, o vídeo em que o deputado do PSL se desculpa pelas declarações, atribuindo o episódio à má interpretação da fala, aumentou ainda mais a vontade de levar o caso até o fim.

Linha de ataque

A partir de agora, a tropa oposicionista vai intensificar a pressão para que o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), encaminhe logo o pedido de abertura de processo por quebra de decoro ao Conselho de Ética. Ao mesmo tempo, Menezes já sinalizou à bancada não ter interesse em segurar o cerco contra Alden, que conseguiu a proeza de unir governo e oposição.

Cachimbo da paz

Escalado pelo comando da Câmara para desenrolar o nó sobre o Orçamento do governo Jair Bolsonaro no Congresso, o deputado federal Cacá Leão (PP) se reuniu ontem com integrantes da cúpula do Ministério da Economia para tentar destravar impasses entre o Parlamento e o Palácio do Planalto. Na lista, está o corte de verbas destinadas ao programa Minha Casa Minha Vida, um dos principais pontos de conflito nas negociações.

Calculadora na mão

A escolha do deputado baiano para costurar uma saída em torno do Orçamento se deve à expertise como relator de propostas orçamentárias no Congresso. “Venho tentando ajudar com alternativas ao modelo definido pelo governo, para achar equilíbrio entre o que ele propõe e as demandas do Parlamento”, afirmou Cacá Leão.

Tratamento precoce

A exoneração de um membro influente da Secretária de Segurança Pública ligado à antiga cúpula da pasta é efeito do novo bote policial que será dado no Detran. Na certeza do que está por vir contra ele, limá-lo serve de antídoto.

Conexão França

Após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, o Supremo autorizou que o traficante francês Remi Cohen, procurado pela Interpol e capturado em Itacaré por agentes da PF no início do mês, seja transferido do Presídio de Ilhéus para uma unidade penitenciária de Salvador. Apontado como chefe do maior delivery de drogas de Paris e foragido da Justiça da França, Cohen ficará preso na capital até que seja concluído o processo de extradição.

Prato feito

Conforme antecipado pela Satélite em 9 de abril, o esforço do Ministério da Infraestrutura para qualificar rapidamente os trechos 2 e 3 da Fiol no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) deu resultado. Anteontem, o Conselho do PPI incluiu os dois projetos na fila de prioridade das concessões federais.