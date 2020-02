Pedido de noivado feito por Gandhy marca início de desfile na Barra; veja vídeo

A história de amor – ao menos a parte oficial – dos professores Elton Magalhães, 34 anos, e Lara Couto, 31, começou no meio de uma folia e, pelo que tudo indica, vai se perpetuar por todos os outros carnavais do casal.

O primeiro passo para tornar isso possível foi dado na noite desse domingo (23), quando Elton, fantasiado de Filhos de Gandhy, ao invés de trocar um colar, decidiu trocar alianças por beijos com Lara no Circuito Barra-Ondina.

“A gente começou a se envolver mesmo no Carnaval de 2018 e justamente no primeiro dia que eu saí de Gandhy. Eu tinha conhecido ela um ano antes, num show de Gerônimo, e apesar de ela ser daqui, morava em Vitória (ES), e ficamos um tempo afastados. Mas aí veio 2018 e a gente nem combinou de sair junto, mas acabou se encontrando na avenida. Terminamos o Carnaval juntos e a relação começou a se construir ali”, afirma o professor, que depois do pedido de namoro passou a frequentar o aeroporto com mais frequência, para ver a esposa tanto em Vitória quanto em Maceió (AL), onde ela mora atualmente e leciona Teatro.

Para montar o palco do pedido de noivado, contou com a ajuda dos amigos da moça: a turma do grupo de teatro Os Estourados, que cuidou de pedir para o trio de Armandinho Dodô e Osmar anunciar o noivado, ocorrido pouco depois dos primeiros acordes da banda.

“Foi segredo. Ela não sabia. Eles organizaram alguma coisa, falaram com o pessoal do trio. Foi bem ali no Farol da Barra mesmo, quando o trio começou a sair. A gente se concentrou e quando começou a andar, abriu uma roda e aí eu fiz o pedido. Foi massa. É uma resenha gostosa de Carnaval”, destaca Elton, que é professor de Literatura do IfBaiano de Itaberaba.

Confira o vídeo do momento do pedido e, claro, da troca de alianças por beijos e abraços.

*O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.