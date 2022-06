Pedofilia: homem é preso em Ondina com imagens de pornografia infantil

Um homem que não teve a identidade nem idade divulgados foi preso em Ondina, na manhã dessa quinta-feira (30), após ser flagrado em casa com imagens de pornografia infantil e constatado o armazenamento e compartilhamento do material. Ele é um do alvos da Operação Luz na Infância 9, realizada no Brasil e mais seis países. Equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) cumpriram o mandado de prisão do suspeito na capital baiana.

O homem preso, confessou os crimes e além do cumprimento do mandado de prisão foi autuado em flagrante. Policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), por meio da (Dercca) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), por meio do Laboratório de Inteligência Cibernética, realizam as ações na capital.

A 9ª fase da Operação, que compõe a mobilização internacional e é coordenada no Brasil pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), visa o combate a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As ações acontecem também na Argentina, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Panamá e Paraguai. Houve também a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Homeland Security Investigations (HSI).

Em suas oito edições anteriores, realizadas entre 2017 e 2021, a ‘Luz na Infância’ já cumpriu mais de 1.600 mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 760 suspeitos de praticarem crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e nos países participantes da ação.