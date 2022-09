Pedra de cânion se solta e mata mulher em Paulo Afonso, na Bahia

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente no povoado de Malhada Grande, em Paulo Afonso, na tarde de domingo (25). Segundo relatos, as duas estavam fazendo trilha na região quando uma pedra dos cânions se desprendeu e atingiu as duas.

Segundo a TV Bahia, Edna Rocha Mendonça, de 40 anos, morreu no local. Já Priscila Moraes da Silva, de 29 anos, foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar registrou a ocorrência por volta de meio dia. O irmão da mulher que morreu contou que ele estava pescando quando Edna e Priscila ficaram tirando fotos em outro ponto. Pouco depois, ele ouviu gritos pedindo socorro e foi correndo até o local, onde já encontrou as duas feridas.

O local do acidente é uma área íngreme e por conta da dificuldade os bombeiros foram chamados para ajudar. O 15º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) esteve lá.

Priscila teve ferimentos na pesna esquerda. Ela foi levada para um hospital não informado e não há detalhes sobre seu estado de saúde. O corpo de Edna foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

