Pedro Bial diz que só entrevistaria Lula com detector de mentiras ao lado

O jornalista Pedro Bial disse na quarta-feira (14) que aceitaria entrevistar o ex-presidente Lula, desde que este usasse um detector de mentira. A frase gerou polêmica e levou o apresentador aos temas mais comentados do Twitter nesta quinta.

Bial foi convidado do Manhattan Connection, na TV Cultura. Lucas Mendes perguntou se tem algum convidado que não iria so "Conversa com Bial", programa de entrevistas do jornalista na Globo. "O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", disse, falando da necessidade de um detector de mentiras para conversar com o petista.

A fala foi considerada grosseira e desrespeitosa por famosos e anônimos. Outros entrevistados de Bial foram relembrados, como Olavo de Carvalho e Flordelis, além de momentos do passado do jornalista.

O ator José de Abreu republicou um vídeo de Bial no programa de Jô Soares, evitando caracterizar o golpe de 64 desta maneira, e falando em "contragolpe". "Ei, Pedro Bial, foi revolução, golpe ou contragolpe? Precisa usar polígrafo?", escreveu.

Gregório Duvivier o chamou de "frouxo". "Porra, Bial, Grosseiro é pouco. Sobretudo frouxo. Porque entrevista general com sorriso no rosto".