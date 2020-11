Pedro Scooby comenta sobre roubo em casa: 'Levaram todas as minhas pranchas'

O surfista Pedro Scooby, ex da atriz Luana Piovani, contou que teve a casa roubada na madrugada desta segunda-feira (2). Através do Stories, do Instagram, o atleta contou que levaram as pranchas, roupas de borracha e outras coisas. Pedro e a mulher, a modelo Cintia Dicker, moram em Cascais, cidade de Portugal.

"Bom dia. Para a ironia do destino, semana passada tive a melhor semana da minha vida, acho que o ponto alto da minha carreira, e hoje acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa madrugada e levaram, simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas", relatou Pedro.

Ele ainda comentou que antes do ocorrido se sentia mais seguro em Portugal. "Eu que pensei que estando em Portugal, trazer meus filhos para cá, fosse encontrar a paz e ter uma tranquilidade e segurança e tudo mais, acordei com essa notícia", disse.

Pedro Scooby ainda pediu que se alguém visse suas pranchas ou roupas de borracha sendo vendidas para avisá-lo. "Se eu estou magoado? Não, estou só decepcionado, porque é triste saber que a gente vive num mundo assim. É aquela velha história: 'prego que aparece demais, martelada toma".

Ele ainda mostrou Cintia em seus vídeos de desabafo: "Olha a patroa ali, a cara dela de puta".

Cintia Dicker também falou sobre o ocorrido em suas redes sociais e contou que até brinquedos para filha de Pedro, Liz, foi roubado. Nos Stories, Pedro ainda contou que estava indo para delegacia prestar queixa.