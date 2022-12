Pedro Scooby para de seguir Luana Piovani após polêmica nas redes sociais

Parece que a relação entre Pedro Scooby com Luana Piovani foi por água abaixo após as polêmicas que a atriz expôs nas redes sociais. Nesta sexta-feira (30), o surfista parou de seguir a ex-esposa no Instagram.

Além dele, a atual mulher de Pedro, Cintia Dicker, também parou de seguir a ex-global na rede social. Os três tinham uma boa relação até que os filhos do ex-casal vieram passar as férias no Brasil.

Luana reclamou que os pequenos não estavam conseguindo conversar com ela direito devido à falta de responsabilidade do pai. "Eu faço [exposição] porque funciona. Passar vergonha em praça pública, o leonino não quer", disse a atriz em um dos desabafos.

"É assim que ele trata a mãe dos filhos dele. Fingir gratidão só funciona no BBB", criticou ela, ao expor também que Scooby não deu um presente de Natal para Cíntia. "Disse que o presente era o filho que ela esperava. No meu tempo mulher dava à luz e ganhava presente", disse Luana há alguns dias.



(Foto: Reprodução / Instagram)