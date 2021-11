Pedro Scooby posta foto da esposa nua e comenta sobre vida sexual

Pedro Scooby, de 33 anos, conversou com seus fãs no Instagram nesta terça-feira (16) e revelou alguns detalhes da sua vida íntima com a esposa, Cintia Dicker, 34.

Perguntado sobre quantas vezes na semana ele recomendaria uma pessoa transar, o surfista respondeu que “sete está bom” e publicou uma foto de Cintia nua, de costa.

Ele ainda comentou que sua vida é “um livro aberto” e respondeu a outras rodadas de perguntas do público.

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão juntos desde 2019, e casados desde o ano passado.