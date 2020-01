Pegadinha! Aluna escreve 'Fora Bolsonaro' em coreano no Jornal Hoje

Uma aluna fez uma pegadinha durante uma matéria exibida no Jornal Hoje sobre o crescimento das aulas de coreano no Brasil. Ela aproveitou seu momento nas câmeras para fazer um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo reportagem do Uol, fontes que falam coreano fluentemente confirmaram que se tratam de fonemas, e não uma tradução exata, portanto seria dificíl para que um coreano nativo entendesse a mensagem de protesto.

"O que está escrito é um fonema, a transliteração. Se um coreano que não sabe português vir, não vai entender o que está escrito. É a transliteração", disse ao site a professora do Instituto Multicultural & Idiomas, Sue Choi.

A matéria fazia uma ligação entre o crescimento do k-pop e o interesse no coreano. A gravação aconteceu na escola Olga Benario Prestes, no Rio de Janeiro, que oreferece o curso desde 2017.

O Centro Educacional Coreano, ligado ao consulado do país asiático, afirmou que a frase não reflete o pensamento da instituição e afirmou surpresa com a atitude da estudante.

O centro tem parceria com a Secretaria de Educação do Governo do Rio de Janeiro e contratou professores para dar as aulas. Também fornece os livros.

O diretor-adjunto da escola, Roberson Gonçalves Maturano, também afirmou que não sabia o que a aluna escreveu e afirmou surpresa.

A história, claro, viralizou. "A garota escreveu "fora bolsonaro" em coreano mesmo??????", quis saber uma internauta. "Ela escreveu fora bolsonaro em coreano em rede nacional meu pai que destemida", comentou outro. "Descobri no Jornal Hoje que o kpop tá incentivando os adolescentes a fazerem curso pra aprenderem coreano e que é muito fácil escrever "Fora Bolsonaro" em outra língua pra passar na reportagem", brincou um terceiro.