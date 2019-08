Pego na Lei Seca, Nego do Borel é multado e tem CNH recolhida

O cantor Nego do Borel, 27 anos, foi parado em uma blitz da Lei Seca na madrugada de sábado (17), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a assessoria da Operação Lei Seca. Com isso, terá que pagar multa de R$ 2.934,70 e teve a carteira de habitlitação recolhida e suspensa por um ano. O veículo foi liberado depois que outro condutor se apresentou para dirigir e levar Nego do Borel.

Nego do Borel estava com uma CNH provisória e poderá recorrer da decisão.

Neste domingo, ele publicou no Instagram um vídeo filmado por uma pessoa dirigindo um carro da Mercedes-Benz. Como as imagens são em primeira pessoa, não mostram o rosto da pessoa que está filmando e dirigindo e não é possível saber se é o cantor. Ele postou como se fosse - e escreveu um "bom dia" para os seguidores.