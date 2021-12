Pegue a visão! O que pode e o que não pode no Réveillon de Salvador

A pandemia da covid-19 inaugurou uma série de protocolos para ambientes fechados e abertos que, agora, estão mais flexíveis. Porém, como eles ainda existem, quem for curtir o Réveillon em Salvador precisa estar atento ao que pode e ao que não pode ser feito, de acordo com o decreto da prefeitura da capital.

Diferentemente do que houve no ano passado, não há restrições de circulação para os soteropolitanos e turistas que estiverem por aqui, mas regras estão postas para praias, bares, restaurantes e shows.

A fiscalização dos protocolos vai ficar a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), que montou uma operação para a virada. "Vamos sair com oito equipes circulando por pontos estratégicos da cidade onde vão ser realizados eventos para fiscalizar esses locais e também teremos equipes de plantão para atender denúncias", afirma Everaldo Freitas, coordenador de fiscalização da Sedur.

Estabelecimentos e festas vão passar por forte fiscalização (Foto: Reprodução/Sedur)

Por isso, o CORREIO preparou um serviço para listar os principais protocolos em cada um destes locais, além de informar como será a fiscalização na cidade feita pela Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM). Confira:

Praias

As praias estarão abertas ao público, sem restrição de horário e com monitoramento da Guarda Municipal;

Assim como em todos os outros locais, o uso de máscara é obrigatório e é recomendado evitar aglomerações na areia que podem ser dispersadas pelos agentes da GCM;

Não será exigido passaporte de vacinação ou teste negativo de covid-19 para quem quiser ter acesso às praias;

Não haverá queima de fogos em nenhum trecho dos 64 quilômetros de praia da cidade e nem no quebra-mar do Comércio ou no Forte São Marcelo;

Shows e festas

Show e festas privados com público de até 5 mil pessoas poderão acontecer;

Uso de máscara é obrigatório;

Para ter acesso aos eventos, é necessário comprovar vacinação contra a covid-19;

A confirmação pode ser feita através do cartão fornecido no momento da imunização ou pelo Certificado Covid, obtido através do aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde;

Serão também aceitos testes negativos de covid-19 das últimas 48h para entradas nos eventos;

Bares e restaurantes

O funcionamento de restaurantes, bares, pizzarias, temakerias, sorveterias, docerias, cafeterias e similares está liberado sem restrições de horário;

Não é obrigatório apresentar comprovante de vacinação para entrada;

O uso de máscaras é obrigatório, exceto durante as refeições;

Estabelecimentos podem receber 100% da sua capacidade, assegurando o distanciamento entre as pessoas e evitando aglomerações;

Fiscalização

Na orla, a Guarda Civil vai operar com 80 agentes para realizar orientações no Réveillon. Bairros como Barra, Ondina e Itapuã terão atenção redobrada, mas as 10 equipes da GCM irão percorrer também outras áreas.

O plano desenvolvido para virada é que agentes circulem por toda orla da cidade e observem possíveis pontos de aglomeração, fazendo a orientação para que o público explore melhor o espaço e respeitem o distanciamento mínimo.

Procurada pela reportagem para dar informações sobre o efetivo para a virada e detalhes de como vão agir para reforçar a segurança, a Polícia Militar não retornou até o fechamento desta matéria.

*Com orientação do subeditor João Gabriel Galdea