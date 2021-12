Peixe-boi é encontrado em Jauá e recebe 'cafuné' de pescadores; vídeo

Não foi no alto da montanha da melancolia, como canta Gorillaz em 'On Melancholy Hill', mas sim em uma praia de Jauá, no litoral norte da Bahia, que um peixe-boi deu as caras nesta terça-feira (28). O animal, que está ameaçado de extinção, foi encontrado por pescadores preso em uma rede de pesca.

Carlos Silva, 56, conhecido como 'Budião', estava com um amigo quando deu de cara com o bicho, que pode atingir quatro metross de comprimento e pesar 600 quilos.

"Ele era muito grande, tanto que a gente pensou que fosse um tubarão. Eu gelei de medo. Não sabia se ia ter que começar a correr sob as águas ou se o coração ia parar ali mesmo. Mas acabei encostando no bicho e senti alguns pelos. Então me virei e vi aquele negócio pretão", narra, Budião.

Para garantir que o encontro não se transformasse em uma 'história de pescador', Budião sacou o celular e gravou o momento. No vídeo é possível ver que, manso, o animal chega a colocar a cabeça para fora da água para receber um "cafuné". Assista:

Pouco depois, o manati, como também é conhecido, se soltou da rede e nadou em direção ao mar aberto.