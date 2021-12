'Peixe-cheeseburguer': pescador fisga espécie rara de peixe e viraliza na internet

Um peixe com a aparência bastante exótica acabou sendo descoberto por Roman Fedortsov, de 39 anos. O homem é um pescador russo, conhecido por ter encontrado e nomeado várias outras espécies incomuns de peixes com aparências que chegam até a assusta. Em sua conta do Instagram, ele compartilha algumas imagens das criaturas já encontradas.

Um dos achados mais recentes está despertando muito a curiosidade das pessoas nas redes sociais. O peixe de aparência única e bastante estranha foi encontrado nas profundezas do mar. Roman chegou a nomeá-lo como: 'peixe-cheeseburguer'.

Através de sua conta no Instagram, onde a foto do animal viralizou bastante, Roman descreveu a espécie como "cheeseburguer com dentes". Alguns internautas também chegaram a compartilhar algumas ideias de nomes para colocar no animal como: Tartaruga Ninja e sanduíche de frango.

O pescador costuma encontrar as criaturas exóticas nos mares da Noruega, Barents (norte da Rússia) e no oceano Atlântico. E ao contrário do que muitos dos seus seguidores acham, ele conta que não acha as aparências desses animais feias.

"Todos os tipos de peixes são bonitos à sua maneira. Não posso dizer que sejam 'assustadores' ou 'feios'. As pessoas estão muito interessadas em criaturas marinhas incomuns", disse o homem durante entrevista ao Daily Mail.

Além do peixe "cheeseburguer" ele também encontrou vários outros peixes de aparências estranhas. Confira algumas espécies:

(reprodução/@rfedortsov) (reprodução/@rfedortsov) (reprodução/@rfedortsov) (reprodução/@rfedortsov) (reprodução/@rfedortsov)