Peixe 'monstro' de 100 kg e mais de 100 anos é pescado nos EUA

Um peixe monstruoso, pesando mais de 100 kg e podendo ter mais de 100 anos, foi pescado no Rio Detroit, nos Estados Unidos, em abril. O animal foi devolvido à agua após o registro de algumas fotos para provar que a criatura não era história de pescador.

As imagens foram divulgadas pelo Escritório de Conservação de Peixes e Vida Selvagem de Alpena, uma cidade de aproximadamente 10 mil habitantes a cerca de 400 km de Detroit, capital do Michigan.

Foto: Reprodução Facebook/Alpena Fish and Wildlife Conservation Office

Apelidado de "monstro do rio da vida real", o peixe pesava 109 kg, media 2 metros e 28 centímetros de comprimento e tinha quase 1 metro e 20 centímetros de circunferência.

"Uma captura de uma vez na vida para nossa tripulação de espécies nativas do Rio Detroit na semana passada!", comemorou a entidade em uma rede social. "Este peixe é um dos maiores esturjões de lago já registrados nos EUA".

"Com base em sua circunferência e seu tamanho, presume-se que seja uma fêmea e que ela vagueia por nossas águas há mais de 100 anos", detalhou o Escritório de Conservação de Peixes e Vida Selvagem de Alpena.

"Ela provavelmente nasceu no rio Detroit por volta de 1920, quando Detroit se tornou a quarta maior cidade da América", segundo a entidade. "Ela foi rapidamente devolvida ao rio".

O esturjão do lago é uma espécie de água doce que vive na América do Norte, da Baía de Hudson, no Canadá, até o rio Mississippi, que cruza os EUA de Norte a Sul.

O esturjão macho vive entre 50 a 60 anos, mas uma fêmea pode chegar aos 150 anos, segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA.